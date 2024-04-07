السيسي: نبذل أقصى جهد لإيقاف القتال في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن بلاده لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة والعمل على إنفاذ المساعدات. وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: «نؤكد موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف: «نؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة». وأشاد السيسي بـ«العلماء من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطي المعتدل والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف».