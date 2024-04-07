بعد نصف عام من الحرب.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين السبت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد نصف عام من الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال المنظمون، إن نحو 100 ألف شخص تجمعوا عند مفترق طرق في تل أبيب أعيد تسميته "ميدان الديمقراطية" منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل العام الماضي.

وهتف المتظاهرون "الانتخابات الآن"، ودعوا إلى استقالة نتنياهو مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع الأحد.

كما نظمت مسيرات في مدن أخرى، حيث شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في واحدة في كفار سابا، قبل مغادرته لإجراء محادثات في واشنطن.

وقال لابيد في التظاهرة "إنهم لم يتعلموا أي شيء، ولم يتغيروا"، مضيفاً: "ما لم نرسلهم إلى بيتوهم، فإنهم لن يمنحوا هذا البلد فرصة للمضي قدماً".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صدامات وقعت بين محتجين والشرطة في مسيرة تل أبيب، فيما أعلنت الشرطة أنها أوقفت متظاهراً.

وانضمت إلى المتظاهرين في تل أبيب عائلات الأسرى في غزة وأنصارهم.

وفي قيسارية، شمال تل أبيب، اندلعت أيضاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا الاقتراب من مقر إقامة نتنياهو الخاص.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات أخرى الأحد في مدن عدة من بينها القدس.