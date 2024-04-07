مجدي الجلاد: مبارك عاش ومات وطنيًا وهذه حقيقة وفاة عمر سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، كواليس حواره مع جمال نجل الرئيس الراحل حسني مبارك خلال مراسم عزاء والده، قائلًا: "حينما حضرت عزاء مبارك كنت تحدثت مع جمال وتبادلنا الحوار في عجالة، وأكدت له أنه مهما حدث من خلاف أو اتفاق في الآراء السياسية، لكن مبارك عاش وطنيًا ومات وطنيًا".

وتطرق الجلاد في حديثة إلى كواليس حواره مع الرئيس الراحل حسني مبارك بشأن الفساد، حيث نقل على لسان مبارك قوله: "الفساد موجود وأعرفهم بالاسم، ولكن احيانًا المتواجد في سدة الحكم يحسب الأمور بشكل مختلف، لو تم القبض على بعض الفاسدين مرة واحدة هل سيكون في صالح سمعة مصر، كل واحد بييجي وقته".

الجلاد أشار إلى عدم اقتناعه بوجهة نظر الرئيس مبارك في هذا الشأن، ولكن أحد السياسين حينها قال له: "الكرسي له حسابات".

وحول وفاة اللواء عمر سليمان في مستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة، أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أنه من أكثر الناس ثقة بأن عمر سليمان توفي طبيعيًا، مضيفًا: "كان لدي شكوك حول واقعة وفاته، ولأول مرة أصرح بأن الطبيب الخاص باللواء عمر سليمان أكد لي أن حالة سليمان الصحية كانت في مرحلة متأخرة والموت كان حتميًا".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.