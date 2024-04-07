جامعة حلوان تستعرض نشاطاتها الأسبوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة، معربا عن ثقته في قدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات.

وخلال اجتماع مجلس جامعة حلوان، قدم أعضاء المجلس برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري لفترة رئاسية ثالثة، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد، كما قدم الدكتور قنديل التهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والبركات، وهنأ أيضاً أسرة جامعة حلوان بهذه المناسبة الكريمة.

هذا وقد استقبل الدكتور السيد قنديل، الداعية مصطفى حسني، وأهداه درع الجامعة تقديرا له، حيث شهد مجمع الفنون والثقافة انطلاق ندوة "ليلة القدر وما بعد رمضان" والتي نظمها قسم الإعلام بكلية الآداب بالتعاون مع أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية.

كما استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور هادي الصبان المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة اليمنية في المجالات الثقافية والأكاديمية.

ونظمت جامعة حلوان الإفطار الجماعي لطلاب المدن الجامعية بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة، وذلك تأكيدا على أهمية التواصل المستمر مع الطلاب لمعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بما يحقق أهداف العملية التعليمية.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، عن بدء فعاليات مسابقة الشطرنج بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتنطلق فعاليات البطولة بنظام السويسري على 9 جولات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاركين لتمثيل منتخب الجامعة، إلى جانب تكريم الفائزين في حفل ختام الأنشطة الطلابية بجوائز قيمة.

كما تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، الدورة التدريبية بعنوان "فن التسويق الإلكتروني والعلاقات العامة" خلال الفترة من 14 إلى 23 أبريل 2024، بهدف تشكيل وعي الشباب ودعمهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل.