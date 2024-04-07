بعد 120 ساعة في غيابة الجُب.. انتشال جثمان "ريان المنيا" من بئر الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

انتشلت قوات الإنقاذ البري بمعاونة الاهالي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، جثمان المزارع الشاب طه محمد عبدالعزيز، والشهير ب"ريان المنيا" والذي سقط في بئر معطل بالصحراء الغربية، مساء يوم الاثنين الماضي، وواجه الأهالي وقوات الانقاذ صعوبات كبيرة في انتشاله.

وجاء ذلك بوجود قوات الأمن، وعدد كبير من أهالي قرية عزاقة وقرية 8 وأهالي القبائل العربية التي ينتمى لها الشاب وعائلته، وسط حالة من الحزن على فقدانه.

وكان سقط طه محمد البالغ من العمر 30 سنة، في بئر عمقه 27 متر تقريبًا، وقُطره 60 سنتيمتر، خلال سيره في مزرعة بالظهير الصحراوي الغربي بالقرب من قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، أثناء تحدثه في الهاتف المحمول، وحاولت الأهالي انتشاله بالحبال، ولكن لم يتمكنوا، من ذلك، وفقدوا الاتصال معه عقب سقوطه بخمسة ساعات، فيما أعلن محافظ المنيا بعد الحادث بيومين وفاته، وتكثيف الجهود لانتشاله.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود بلاغ من أهالي قرية عزاقة بسقوط شخص داخل بئر عمقها 27 مترا بالظهير الصحراوي الغربي، ومحاولة الأهالي انتشاله لعدة ساعات وعدم تمكنهم من إخراجه.

انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بالوحدة المحلية، وجرى الدفع بمعدات ثقيلة للحفر بمحيط البئر، لمحاولة انتشال المزارع ويدعى "طه محمد عبد العزيز" 30 سنة.

وأعاد حادث شاب المنيا إلى الأذهان فاجعة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر وظل داخلها لمدة 5 أيام متواصلة قبل انتشاله جثة هامدة، رغم جميع المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله حيًا.



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