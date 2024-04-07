شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات التصدير عبر الجمارك المصرية × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قانون التجارة الدولية، والقوانين المنظمة لعمليات التصدير، عن عدد من الإجراءات الواجب اتباعها وإجرائها، قبل القيام بالتصدير وتختلف تلك الإجراءات حسب نوع العملية التجارية هل هى تصدير أم استيراد؟، ووفقًا لما حدده القانون، تتمثل إجراءات التصدير فى 5 تعليمات يجب إجراؤها قبل القيام بعملية التصدير عبر الجمارك المصرية، وهى:

إجراءات التصدير:

1- إدراج بيانات الإقرار على الحاسب الآلى وتقديم المستندات.

2- التثمين والسداد الإلكترونى للرسوم وإستلام إذن الإفراج.

3- إدخال البضاعة.

4- الكشف والمعاينة والرقابة النوعية للسلع المحددة وتسليم النموذج الإحصائى وشحن البضاعة.

5- تقديم "المنافستو" من الوكلاء الملاحيين واستلام المصدرين المستند الداعم لرد ضريبة القيمة المضافة/ الدعم/ الضمانات.





