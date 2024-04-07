النشرة: الغارات الاسرائيلية على البقاع استهدفت منطقتي الشعرة والسفري

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن عند الساعة الواحدة وستة عشر دقيقة غارتين على السلسلة الشرقية استهدفت الاولى منطقة الشعرة بين جنتا والاراضي السورية في منطقة جبلية، فيما استهدفت الغارة الثانية مستودعا في منطقة السفري شرقي الطريق الدولي .

وتحركت فرق الدفاع المدني وسيارات الاسعاف باتجاه المراكز المستهدفة .

واعقب الغارتان تحليق لطائرات مسيرة في اجواء المكانين المستهدفين في السفري والشعرة على الحدود اللبنانية السورية .