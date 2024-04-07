أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. حالة الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من حالة الطقس اليوم الأحد، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الرياح شمالية غربية

وأضاف المركز، أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب

وتابع، هناك ارتافع للأمواج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، على أن تكون حالة البحر إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

الرياح في الخليج العربي

وفي الخليج العربي تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أعلى من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، على أن تكون حالة البحر خفيف خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

مكة المكرمة 38 28 70

المدينة المنورة 33 23 65

الرياض 32 20 75

جدة 33 28 65

الدمام 34 21 80

أبها 22 13 95

جازان 35 30 85

الباحة 21 15 95

تبوك 28 15 35

نجران 33 21 80

عرعر 27 19 30

الطائف 26 17 95

حفر الباطن 34 22 75

العلا 30 18 35

ينبع 34 24 85

حائل 29 18 40

الخرج 34 20 65