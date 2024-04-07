وزير الخارجية البريطاني لصنداي تايمز: دعم بريطانيا لإسرائيل ليس بلا شروط

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في حديث لـ"صنداي تايمز" بأن دعم بريطانيا لإسرائيل ليس بلا شروط، معتبرا ان " وفاة عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي مأساوية وكان ممكنا تجنبها".
وفي وقت سابق، حذر كاميرون من أن بريطانيا "ستحاسب إسرائيل" على مقتل 3 بريطانيين، من بين 7 من عمال الإغاثة في غز.
وفي مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفض ديفيد كاميرون الحديث عن المطالب المتزايدة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أعقاب هذه الفظائع.
كما رفض وزير الخارجية البريطاني الادعاءات بأن الحكومة البريطانية تقلل من أهمية الحادث لتجنب إثارة غضب اسرائيل.
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