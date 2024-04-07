مسؤول أميركي: الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة في غزة تركت تأثيرا مروعا

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي تأكيده ان "الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة في غزة تركت تأثيرا مروعا"، مشيرا الى ان "رؤساء منظمات إنسانية كبرى أبلغونا بقلقهم من أن غزة ليست آمنة لنشر موظفيهم".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن الجيش استكمل التحقيق الأولي في مقتل الموظفين السبعة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، وقال إن الأمر يرجع إلى خطأ فادح، وفق تعبيره.

وأوضح هاليفي في بيان متلفز أن مقتل الفريق الإغاثي -في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين- هو حادث خطير وقع نتيجة خطأ في التعرف على الأشخاص في ظروف معقدة في الليل وأثناء الحرب، حسب قوله.