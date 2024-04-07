ادرعي: الجيش الاسرائيلي أغار الليلة في منطقة بعلبك على ثلاث بنى تحتية تابعة لحزب الله

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان "الجيش الاسرائيلي أغار الليلة في عمق لبنان في منطقة بعلبك على ثلاث بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله".

واشار الى ان "طائرات حربية شنت الليلة الماضية غارات استهدفت مجمع عسكري وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك، وذلك ردًّا على إسقاط طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية أمس".

واوضح انه "كذلك أغارت طائرات حربية خلال يوم أمس على بنى تحتية ومبنى عسكري لحزب الله، في عينا الشعب والعديسة في جنوب لبنان بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف يوم أمس منطقة ياطر".