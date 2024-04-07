غوتيريش: اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو امر مصدم

عبّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، عن "صدمته إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو"، مشدّداً على "وجوب ضمان حرمة الممثليات الدبلوماسية".

وتعرّضت الإكوادور لوابل من الانتقادات في سائر أنحاء أميركا اللاتينية بعد أن اقتحمت قواتها الأمنية الجمعة سفارة المكسيك في كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس المتّهم بالفساد والذي كان قد لجأ إلى هذه البعثة الدبلوماسية.

واحتجاجاً على انتهاك حرمة سفارتها، قررت المكسيك قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وكذلك فعلت نيكاراغوا.