الرئيس الإسرائيلي: علينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على وحدة إسرائيل

اكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن "حادثة دهس المتظاهرين في تل أبيب خطيرة للغاية وأدينها بشدة"، معتبرا ان "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على وحدة إسرائيل".
هذا ووقعت عملية دهس لمتظاهرين إسرائيليين، مساء امس في تل أبيب، خلال احتجاجهم على سياسة حكومة بنيامين نتانياهو.
وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم" بأن "سيارة دهست 3 متظاهرين إسرائيليين، إصاباتهم تراوحت ما بين متوسطة وخفيفة، وذلك خلال مطالبتهم بصفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس".
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