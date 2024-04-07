الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الصيني أنّه سيجري "دوريات قتالية" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في تدريبات سينفّذها في نفس اليوم الذي تجري فيه الولايات المتحدة والفيليبين واليابان وأستراليا مناورات عسكرية مشتركة.

واكد الجيش في بيان إنّه "في 7 نيسان تنظّم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بحر الصين الجنوبي دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة".

وأكّد في بيان أنّ "كلّ الأنشطة العسكرية التي تعكّر صفو الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وتخلق نقاطاً ساخنة هي تحت السيطرة"، في إشارة واضحة إلى التدريبات العسكرية الرباعية التي تجري في نفس المياه.

ولم تتّضح في الحال طبيعة التدريبات الصينية وموقعها بالضبط.

وأعلنت الفيليبين والولايات المتحدة واليابان وأستراليا السبت أنّها ستجري الأحد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين تدريبات بحرية وجوية مشتركة.