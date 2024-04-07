السباق الانتخابي الأميركي يدخل مرحلة الحسم

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (واشنطن، القاهرة)

دخلت الانتخابات الأميركية مرحلة الحسم النهائية، حيث كثفت حملتا الرئيس جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب من الترويج للمرشحين خلال الأيام الماضية، في ظل التركيز على الولايات الفاصلة التي تحسم السباق في النهاية حيث يعمل المرشحان على إقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي قبل الوصول لمرحلة الاقتراع النهائي في نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، قالت المحللة السياسية الأميركية إيرينا تسوكرمان، إن الانتخابات الأميركية لها رمزية مختلفة، حيث لا يتم حسمها بعدد الأصوات، وإنما على أساس قوة الولايات، وحجم المقاعد التي تحسمها خلال يوم التصويت الممتد، مشيرة إلى أنها من أكثر نظم الانتخابات تعقيداً في العالم، ومن هنا يأتي الزخم الواسع من دراستها، والتركيز على تحليلها على مدار العام.

وأضافت تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه يمكن استكشاف أهمية ولاية، مثل أريزونا على سبيل المثال والتي كانت ولاية جمهورية منذ أكثر من 50 عاماً حتى نجح بايدن في الفوز بها وتحويلها للأزرق في انتخابات 2020، ويحاول على مدار الأسابيع الماضية زيارتها وإرسال بعثات من حملته الانتخابية للتأكيد على أهميتها والفوز بها كإحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات.

وأشارت إلى أن هذه الولاية تقدم نحو 11 من كبار الناخبين، ويأمل ترامب وحملته الاستفادة من السخط لدى سكان الولاية من سياسات جو بايدن تجاه قضايا الهجرة واللاجئين والوافدين والتي سببت أزمة كبيرة، خاصة مع بداية العام الجاري، وهي نقطة محورية لاستعادة الولاية الجمهورية من جديد.

من جهته، يشير أستاذ القانون الدولي، وعضو سابق في المجلس الاستشاري لترامب، جابريال صوما إلى أن نيفادا هي إحدى وجهات المنافسة الشرسة بين الجمهوريين والديمقراطيين، خاصة أنها ولاية ديمقراطية بامتياز ولم تصوت لمرشح جمهوري منذ جورج بوش الأب، ويسافر كلا المرشحين إليها لمحاولة فرض واقع مختلف.

وأضاف أن المرشحين يعملان أيضاً على حسم بطاقة بنسلفانيا، إحدى أكثر الولايات المتأرجحة والحاسمة تقريباً في تاريخ الانتخابات الأميركية، حيث حسمها ترامب في 2016 بفارق ضئيل، وهكذا بايدن في 2020، وحسمت له تقريباً النتيجة بنحو 18 صوتاً في المجمع الانتخابي، ومن هنا تشتد فيها المنافسة.

وبحسب صوما، نظم المرشحان حملات انتخابية مكثفة في جورجيا، ميشغان ويسكونسن، ما يشير إلى قوة هذه الولايات وحسمها للسباق الانتخابي في النهاية، الذي من المتوقع أن يكون أكثر شراسة من انتخابات 2020 والتي أثارت جدلاً غير مسبوق حول الانتخابات الأميركية.