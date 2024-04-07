لابيد يزور واشنطن وسيلتقي كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية

توجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى واشنطن في زيارة تهدف إلى مناقشة عدة قضايا استراتيجية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه من المتوقع أن يلتقي لابيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، مشيرة الى اجتماعات لابيد في واشنطن ستركز على الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة جهود إعادة الاسرى ومسائل تتعلق بالحدود الشمالية.
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