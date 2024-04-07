نقلت قناة "CNN" عن مصدر مطلع، أن "الرئيس الاميركي جو بايدن هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمتهما الأخيرة بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها في غزة".
كما اشارت الى انه "حذره من إعادة النظر بطريقة الدعم الأميركي إن لم تتحسن ظروف المدنيين بغزة بسرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "CNN": بايدن حذر نتانياهو من إعادة النظر بطريقة الدعم الأميركي إن لم تتحسن ظروف المدنيين بغزة بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.