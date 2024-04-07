"CNN": بايدن حذر نتانياهو من إعادة النظر بطريقة الدعم الأميركي إن لم تتحسن ظروف المدنيين بغزة بسرعة

نقلت قناة "CNN" عن مصدر مطلع، أن "الرئيس الاميركي جو بايدن هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمتهما الأخيرة بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها في غزة".

كما اشارت الى انه "حذره من إعادة النظر بطريقة الدعم الأميركي إن لم تتحسن ظروف المدنيين بغزة بسرعة".