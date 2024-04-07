رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ضيفته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد، في بكين، مع تأكيد بكين رغبتها في الشراكة.

وحلّت يلين في بكين بعدما أمضت أياماً في مدينة قوانغتشو (جنوب) حيث التقت مسؤولين محليين أبرزهم نظيرها هي ليفنغ، ورجال أعمال أميركيين. وأكدت الوزيرة لمضيفها لي، أن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تمضي قدماً سوى من خلال التواصل المباشر والصريح.

من جهته، أعرب لي تشيانغ في مستهلّ اجتماعه مع يلين الأحد عن أمله في أن يكون بلداهما شريكين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت السبت أن الجانبين اتفقا على إجراء "مباحثات مكثفة حول نمو متوازن"، في ختام محادثات أجرتها يلين على مدى يومين مع هي ليفنغ في قوانغتشو.

وزيارة يلين هي الثانية لها في أقل من عام الى الصين.

واتفقت واشنطن وبكين السبت على إجراء "مباحثات مكثفة حول نمو متوازن".

ومن المقرر أن تلتقي يلين الأحد في بكين رئيس البلدية يين يونغ ووزير المال الصيني لان فوان، على أن تتحدث الإثنين الى رئيس الوزراء السابق ليو هي وحاكم المصرف المركزي بان غونشنغ.