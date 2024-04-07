غدا .. وزير الخارجية الروسي يزور الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني

ياسر رشاد - القاهرة -

يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الاثنين إلى الصين في زيارة رسمية تستمر يومين، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانج يي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الأحد/: "من المقرر خلال الزيارة إجراء تبادل متعمق لوجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وقال الدبلوماسيون الروس إن وزيري الخارجية سيناقشان أيضًا التعاون الثنائي، بما في ذلك "التفاعل على الساحة الدولية مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف".

وكان لافروف قد زار بكين في أكتوبر 2023، وناقش الجانبان بالتفصيل تعزيز التعاون في أوراسيا وآفاق رئاسة روسيا لمجموعة البريكس.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد عن وقوع 57 اشتباكا قتاليا في 7 قطاعات من خطوط المواجهة الأمامية مع الجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها في قطاع نوفوباليفكا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إن الجيش الروسي شن إجمالي 10 ضربات صاروخية و88 غارة جوية و71 هجوما باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع قواتنا وبلداتنا. ولسوء الحظ، أدت الهجمات الروسية إلى مقتل وإصابة مدنيين، كما تعرضت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى للتدمير أو الضرر.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا مرة أخرى الليلة الماضية، باستخدام 17 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية جميع الطائرات بدون طيار. في الوقت نفسه، قصفت الطائرات الأوكرانية 14 منطقة لتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسي ونظام صاروخي مضاد للطائرات.

وتابع البيان أن الطيران الأوكراني نفذ 13 غارة على مناطق تمركز للقوات الروسية، كما أصابت قوات الصواريخ الأوكرانية 6 تجمعات للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية و8 أنظمة مدفعية ونظام مضاد للدبابات في نفس الفترة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت البحرية الأوكرانية - في بيان لها اليوم - أنه لا توجد سفن حربية روسية في مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وذكر البيان - الذي نقلته (يوكرينفورم) - أن روسيا تمتلك حاملة صواريخ كروز من طراز "كاليبر" في البحر المتوسط بإجمالي ما يصل إلى 8 صواريخ.

وكان المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك، قد ذكر في وقت سابق أن روسيا تسعى لحماية سفنها من الطائرات البحرية المسيرة عن طريق إخفائها في خليج تم إغلاق مدخله بواسطة الصنادل المغمورة بالمياه.

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