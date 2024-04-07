اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال القداس الالهي في بكركي، الى ان "قرار الحرب مسؤولية جسيمة وهو قرار مر ومسؤول"، لافتا الى "اننا نصلي من اجل تجنيب اهل الجنوب المزيد من الضحايا والخسائر والدمار والتشريد ومن اجل ايقاف الحرب على غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي: نصلي من اجل تجنيب اهل الجنوب المزيد من الضحايا والخسائر والدمار والتشريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.