"الجزيرة": إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان السوري

اعلنت قناة "الجزيرة"، "إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل". كما اشارت الى "إطلاق رشقة ثانية من 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل".

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