غالانت: المنظومة الدفاعية أنهت الاستعدادات للرد على أي سيناريو يتطور ضد إيران

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع يوآف غالانت تأكيده ان "المنظومة الدفاعية أنهت الاستعدادات للرد على أي سيناريو يتطور ضد إيران".

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومسؤولون إيرانيون آخرون اسرائيل بالانتقام من الضربة التي وُصفت على نطاق واسع بأنها أثقل خسارة تتكبدها طهران منذ اغتيال أشهر جنرالاتها، قاسم سليماني، قبل 4 أعوام في بغداد

وارتفع عدد قتلى الضربة الإسرائيلية إلى 13 قتيلاً بينهم 7 إيرانيين في مقدمتهم العميد محمد رضا زاهدي، أرفع قيادي في الحرس الثوري في سورية ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاج رحيمي، وخمسة تردد أنهم ملحقون عسكريون بالسفارة الإيرانية.