مسؤول أممي : الحرب في غزة خيانة للإنسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شدد وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيثس إن الحرب على مدى الأشهر الستة الماضية، جلبت الموت والدمار والاحتمال الوشيك لمجاعة مخزية من صنع الإنسان لسكان غزة.

وأشار غريفيثس، في بيان أصدره أمس ، إلى “الحدث الفظيع” حيث قال : “نادرا ما كان هناك مثل هذا الغضب العالمي إزاء حصيلة الصراعات، مع عدم بذل الكثير من الجهد لوضع حد لها، وبدلا من ذلك هناك الكثير من الإفلات من العقاب”.

وتابع أن لحظة من التذكر والحداد “ليست كافية”، وحث بدلا من ذلك على “المحاسبة” بينما يواجه سكان غزة “الموت والدمار والآن الاحتمال المباشر لحدوث مجاعة مخزية من صنع الإنسان”