المقاومة اللبنانية تطلق رشقات صاروخية تجاه الجولان وتصيب أهداف إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت المقاومة الإسلامية ، رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل .

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صلية صاروخية من لبنان تجاه مرتفعات الجولان.

وقالت قناة 12 العبرية: في الصلية الأخيرة على الجولان، أصاب صاروخ منشأة زراعية وألحق بها أضرار .

وفي جانب آخر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، تعرض سفينة لهجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن الغربية، جنوبي البحر الأحمر.

وجاء في بيان للهيئة: "تلقت الهيئة بلاغًا عن حادث تعرضت له سفينة على مسافة 60 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن. أبلغ ربان السفينة عن إطلاق صاروخين في محيط السفينة، اعترضت قوات التحالف الصاروخ الأول، وسقط الثاني في المياه على بعد مسافة من السفينة".

وأضاف البيان أن السفينة لم تبلغ عن أي أضرار بها أو بأفراد طاقمها، وأنها تتجه إلى أقرب ميناء، ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن القريبة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بأن قوات الجماعة استهدفت منذ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية.

وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وفي سياق آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 8 أطفال بينهم 4 أشقاء قُتلوا بانفجار عبوة في حي المجبل بمدينة الصنمين فيما أُصيب طفل تاسع بجروح.