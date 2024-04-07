استقبل الرئيس السابق العماد ميشال عون في دارته في الرابية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية لتقديم التهنئة بالعيد، وتطرّق اللقاء إلى الأوضاع العامة لاسيما تلك المتعلّقة بوزارة الأشغال.

كانت هذه تفاصيل خبر عون التقى حمية وعرض معه الأوضاع العامة وأمور متعلّقة بوزارة الأشغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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