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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينجيانغ بالصين

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رويترز - 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينجيانغ بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب منطقة شينجيانغ في الصين اليوم الأحد.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترًا.
ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر نفس المنطقة فبراير الماضي، إذ جرى رصد مركز الزلزال على عمق 11 كيلومترًا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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