شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينجيانغ بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب منطقة شينجيانغ في الصين اليوم الأحد.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترًا.

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر نفس المنطقة فبراير الماضي، إذ جرى رصد مركز الزلزال على عمق 11 كيلومترًا.

