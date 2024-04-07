اليونيسف تؤكد استشهاد 13 ألف طفل بسبب العدوان على غزة

وصفت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة بـ"الصادم". وأكدت أن حرب غزة تسببت في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل، وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص، مشيرة إلى أن الحرب تسببت في مقتل معلمين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني.

وطالبت المسؤولة الأممية بوقف إطلاق النار في غزة الآن، محذرة من أن "المجاعة في غزة وشيكة". ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، ما أدى لاستشهاد 33.137 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.815 آخرين، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية، كما تسببت في دمار هائل ومجاعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.