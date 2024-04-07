الإذاعة الإسرائيلية: إيران و"حزب الله" يفسران المظاهرات على أنها "ضعف داخلي"

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إيران و"حزب الله" اللبناني يفسران المظاهرات الإسرائيلية الداخلية على أنها ضعف "داخلي".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المحلل السياسي، تسيفي يحزقيلي، أن كلا من "حزب الله" اللبناني وإيران يفسران المظاهرات الدائرة داخل إسرائيل، على أنها تمثل حالة ضعف داخلي، وحان وقت الهجوم.

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، إلى المظاهرات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين ضد سياسة وحكومة بنيامين نتنياهو، ورغبة من المتظاهرين في الاحتجاج والمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بهدف إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، صرحت وزيرة إسرائيلية، أمس السبت، بأن أشخاصا من المتظاهرين يريدون اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ميري ريغيف، وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الإسرائيلي، قولها: "هناك متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت، مساء الأربعاء الماضي، عن الشرطة الإسرائيلية تأكيدها أنه لم يكن هناك أي خطر على نتنياهو وعائلته من قبل المتظاهرين، ولم يدخل أحد فعليا إلى المبنى السكني لنتنياهو أو يصل إلى بابه.

ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد اعتدت، مساء الثلاثاء الماضي، على متظاهرين طالبوا بعقد صفقة تبادل رهائن مع حركة حماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية قامت بالاعتداء على عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس بقطاع غزة، وقامت بتجريدهم من ملابسهم، موضحة أن "أحد المتظاهرين وضع نفسه تحت عجلات سيارة الشرطة، وتم الاعتداء عليه وإخراجه من أسفل السيارة بالقوة، وهو أحد المحتجين المطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، في الوقت الراهن، دون أي تأخير".

كما أفادت بتظاهر الآلاف من المواطنين الإسرائيليين أمام منزل بنيامين نتنياهو، رفضا لسياسات حكومته، وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، بأن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة القدس للاعتراض على سياسات حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية.

وأوضحت القناة أن "المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية التي نصبتها قوات الشرطة الإسرائيلية، ووصلوا إلى قرب مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو، في مدينة القدس"، مشيرة إلى وجود حالة من الفوضى العارمة نتيجة لانتشار هذه المظاهرات في أنحاء واسعة من المدينة.