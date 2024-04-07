الاحتلال يعتقل 15 مواطنا فلسطينيا من الضفة

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم الأسيرتان السابقتان ليان ناصر، وطالبة الدراسات العليا في جامعة بيرزيت ليان كايد، إضافة إلى طفل، وأسرى سابقين .

وقال نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، القدس، رام الله، بيت لحم، وجنين .

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار المباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين .

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى نحو (8100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، و عبر الحواجز العسكرية، و من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن .

و استشهد ثلاثة مواطنين، و أصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة .

و قالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في الزهراء، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين و إصابة العشرات .

و يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33137 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية .

اعتدى مستعمرون على رعاة أغنام

و في ذات السياق، اعتدى مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على رعاة أغنام في منطقة بادية يطا، جنوب الخليل .

و قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، إن مجموعة من المستعمرين اقتحموا مناطق بادية يطا وشرعوا برعي أغنامهم في مزروعات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية في تلك المنطقة .

و أضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: حسن عبد الله البسايطة ، وعلي إبراهيم أبو اطعيمات، لدى محاولتهم التصدي لاعتداءات المستعمرين في مناطق البادية.

و اعتدى مستعمرون على رعاة أغنام في منطقة الزودين بالبادية الشرقة ، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية .