برلماني: الرئيس السيسي حرص على تجديد العهد والوعد في إفطار الأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح على مدار 10 سنوات في بناء علاقة قوية مع الشعب المصري تقوم على الثقة والمصارحة والوضوح، فكان العقد الماضي بمثابة ملحمة مصرية من العمل المتواصل وكأنه سباق مع الزمن، ففي الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية حربًا قوية ضد جماعات الشر والإرهاب في سيناء، كانت ثورة البناء والتعمير تصيب كل شبر من أرض الوطن، لتحقق مصر نهضة غير مسبوقة، وكذلك المعركة التي خاضتها الدولة من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقال صبور إن الرئيس السيسي كان حريصًا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يتزامن مع انطلاق الولاية الجديدة، على تجديد العهد والوعد مع المصريين، حيث أكد الرئيس الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي من خلال توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، الأمر الذي يُسهم في استمرار التحسن الاقتصادي الذي بدأ مؤخرًا، مع إتمام صفقة الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات، لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وأشار النائب أحمد صبور إلى حرص الرئيس على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوة الرئيس للحوار الوطني في أبريل 2022، والاستجابة لمخرجاته التي تم صياغتها في ظل توافق شعبي غير مسبوق؛ حيث وجه الرئيس الحكومةَ ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة، على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشددًا على أن الفضل الأول في نجاح الحوار الوطني يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الدعوة للحوار والداعم الأول لمخرجاته.

وأشاد النائب أحمد صبور بحرص الرئيس علي وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له، من خلال رفع جودة الحياة، وتوفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم؛ وهو ما يتضمنه المفهوم الشامل لحقوق الإنسان التي تبناها الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه الحكم.