بالأسماء.. ننشر حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والأساتذة وليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الاله أعضاء الهيئة والاستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة.

وأكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية. وأن التغييرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم ومؤكدا على دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وجرى تعيين الدكتور محمد فايز فرحات رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، وماجد منير رئيسا لتحرير الأهرام، وجمال الكشكي رئيسا لتحرير الأهرام العربي.

كما جرى تعيين إسلام عفيفي رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم، وأسامة السعيد رئيسا لتحرير الأخبار، ومحمود بسيوني رئيسا لتحرير أخبار اليوم.

كما تولى أحمد أيوب رئاسة تحرير الجمهورية، وأحمد عسلة رئيس تحرير بوابة الجمهورية، ومحمد العزاوي الناطقة بالفرنسية.