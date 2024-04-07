كسوف الشمس غدا.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية في هذه المناطق لمدة 5 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تشهد الكرة الأرضية غدًا الإثنين 8 أبريل 2024، كسوفا للشمس، حيث يمكن رؤيته ككسوف كلي في كل من دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، ورؤيته ككسوف جزئي في دول؛ غرب أوربا، وأمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلنطي، والقارة القطبية الشمالية.

يغطي الكسوف، بحسب معهد البحوث الفلكية، مساحة عرضها 197,5 كيلومتر، وعند ذروة الكسوف يغطي القمر 105,7% من كامل قرص الشمس.

ويستغرق الكسوف منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها؛ 5 ساعات و 10 دقائق، مؤكدًا أنه لا يمكن رؤيته في مصر، ولا في المنطقة العربية.

يذكر أن الكسوف الكلي هو أحد أنواع الكسوفات الشمسية ويحدث عادة عندما يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق فى نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبًا منها، وفي هذه الحالة تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 ألف كيلومتر، و363 ألف كيلومتر، ونتيجة لهذا البُعد يتغير حجم القمر ليكون كبيرًا بما يغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي.

يذكر أن ظاهرة الكسوف لها جوانب مفيدة فهي تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية القمرية، إذ يحدث الكسوف في وضع الاقتراب أو الاجتماع، ويشير الكسوف الشمسي لقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر هو موعد ميلاد القمر الجديد.

جدير بالذكر أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي2001_ 2100)، سيشهد 224 كسوفًا شمسيًا، منها 77 كسوفًا جزئيًا، و 72 كسوفًا حلقيًا، و68 كسوفًا كاملًا، و7 كسوفات مختلطة.