شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر حركة التغييرات القيادية بالمؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بـ المؤسسات الصحفية القومية، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 7/4/2024 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز وسامح عبد الله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الاله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وكان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية.

وأن التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم ومؤكدا على دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.



حركة التغييرات الصحفية بمرسسة الاهرام

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رئيس الشركة القومية للتوزيع

مؤسسة دار التحرير



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مؤسسة روز اليوسف

مؤسسة دار الهلال

مؤسسة دار المعارف