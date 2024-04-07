افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش اللبناني أعاد فتح طريق الخردلة بعدما قام باقفالها مسبقا ضمن إجراءات احترازية بسبب القصف الذي طال أطراف قلعة ارنون من جهة نهر الخردلي.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش اللبناني أعاد فتح طريق الخردلة بعدما اقفلها احترازيا بسبب القصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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