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بينهما الأهلي ومصر.. سعر الدولار يصعد في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنهاية التعاملات الخميس الماضي.

سعر الدولار في نهاية التعاملات بـ 9 بنوك اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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