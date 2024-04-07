مركز الملك سلمان واصل توزيع خبر لـ 12,500 عائلة في الشمال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 25,000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 12,500 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمساعدة اللاجئين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

ونفذ جهاز إسعاف سبل السلام خلال الاسبوع الفائت مهمات اسعافية في مدينة المنية وشمال لبنان بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية وبلغ اجمالي عدد المستفدين في الاسبوع الفائت 57 فرداً (49 مواطناً لبنانياً و8 لاجئاً سورياً ) وتنوعت المهمات الاسعافية على النحو التالي:

- مهمة حادث 7

- مهمة نقل اسعافي 20

- مهمة اسعاف ميداني 2

- مهمة معالجة حروق 21

- مهمة اعارة وتركيب أجهزةأوكسجين 6

- مهمة اعارة أدوات طبية 1

ويأتي ذلك في اطار مشروع دعم الخدمات والنقل الاسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان