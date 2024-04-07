البيت الأبيض: الانسحاب من جنوب غزة مجرد "استراحة" على الأرجح للقوات الإسرائيلية

رأى متحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن إعلان الجيش الاسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته. واوضح في حديث لقناة "ايه بي سي"، "بحسب ما فهمنا، واستنادا الى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته (الجيش الإسرائيلي) الموجودة على الأرض منذ أربعة أشهر".

واشار كيربي الى أن الانسحاب الإسرائيلي ليس "بالضرورة" مؤشرا الى "عملية جديدة وشيكة لهذه القوات".

سحبت إسرائيل كل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ووسائل إعلام الأحد، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت الى دمار واسع في المنطقة.