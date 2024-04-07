إنقاذ المئات بعد فيضانات واسعة في أستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت أنحاء في جنوب شرق أستراليا فيضانات واسعة النطاق استدعت عمليات إنقاذ لمئات الأشخاص بعد الإعلان عن حال الكارثة الطبيعية في مناطق عدة في ولاية نيو ساوث ويلز الأحد.

واستدعت أمطار غزيرة هطلت في مطلع نهاية الأسبوع إخلاء نحو 300 منزل في شمال شرق سيدني، وفق أجهزة الطوارئ.

وتسبّبت مياه الفيضانات بأضرار جسيمة في الولاية في فترة زمنية قصيرة جدا، وفق ما أعلنت الوزيرة الفدرالية لإدارة أحوال الطوارئ كاثرين كينغ.

وأضافت كينغ أن "الحكومة في نيو ساوث ويلز تواصل تقييم الأضرار واستيعاب تداعيات هذه الكارثة".

منذ الجمعة نفّذت طواقم الطوارئ نحو 200 عملية إنقاذ لأشخاص كانوا محاصرين بالفيضانات، بعدما أصبحت مناطق عدة معزولة من جراء أضرار لحقت بالطرق أو فيضانات غمرتها بالمياه.

وهذه هي المرة السابعة التي تشهد فيها المنطقة فيضانات خلال 18 شهرا.

ويحذّر باحثون من أن التغيّر المناخي يزيد مخاطر حصول كوارث طبيعية على غرار الفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير.