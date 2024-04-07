جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 600 جندي إسرائيلي قتلوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر 2023.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 3 جنود، وضابط برتبة نقيب، خلال معارك جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال في بيان له، إن "مسلحين خرجوا من نفق في مبنى مدمر، أطلقوا النار على جنود كانوا يقومون بدورية على طول الطريق اللوجستي للجيش الإسرائيلي في خان يونس، وفقا لتحقيق عسكري أولي.

وأضاف "يبدو أن العناصر تمكنوا من الفرار عائدين إلى النفق".

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي التي ينشرها بشكل دوري على موقعه الإلكتروني الرسمي، فقد وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي إلى 604 فيما وصلت عدد الإصابات إلى 3188 حالة.

العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.