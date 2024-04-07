هآرتس: مصادر مصرية تتوقع هدنة إنسانية في القتال في غزة خلال عطلة عيد الفطر هذا الأسبوع

افادت صحيفة "هآرتس" بان مصادر مصرية تتوقع هدنة إنسانية في القتال في غزة خلال عطلة عيد الفطر هذا الأسبوع. وفي السياق، نقل ذكر موقع "‏واللا" العبري وفقاً لمسؤول إسرائيلي كبير بان الوفد الإسرائيلي المفاوض المتجهة للقاهرة سيعمل على تحسين مقترح الوسطاء حتى النهاية ومحاولة العودة بصيغة من المرجح أن تؤدي في رأي الوفد المفاوض إلى اتفاق.

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