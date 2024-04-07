شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة نووية محتملة.. أوكرانيا تصيب مبنى بمحطة زابوريجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة محطة زابوريجيا النووية الني عينتها روسيا إن أوكرانيا أصابت قبة مبنى يضم مفاعلا مغلقا في المحطة اليوم الأحد لكن مستويات الإشعاع طبيعية ولم تقع أضرار جسيمة.

ولم يتضح حتى الآن نوع السلاح المستخدم في الهجوم على المحطة النووية التي سيطرت عليها القوات الروسية في عام 2022.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لها خبراء في الموقع، أن المحطة التي تديرها روسيا أبلغتها بأن طائرة مسيرة انفجرت في الموقع وإن هذه المعلومات "تتوافق" مع عمليات رصد الوكالة. مفاعلات سوفيتية وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة إنه يتعين على الجانبين الامتناع عن الأعمال التي "تعرض السلامة النووية للخطر".

وتضم المحطة النووية ستة مفاعلات سوفيتية التصميم، ووفقا للمحطة، فإن المفاعل الأول والثاني والخامس والسادس في حالة إغلاق بارد بينما المفاعل الثالث مغلق للإصلاح والرابع في حالة إغلاق ساخن. مستويات الإشعاع وقالت المحطة إن القوات المسلحة الأوكرانية "هاجمت قبة" المبنى الذي يضم المفاعل السادس، وأضافت "لم تتغير مستويات الإشعاع في المحطة أو المنطقة المحيطة بها".

ولا تزال المحطة قريبة من الخطوط الأمامية للقتال، وتتبادل كل من أوكرانيا وروسيا بشكل متكرر الاتهامات باستهداف المحطة والمخاطرة بحدوث كارثة نووية محتملة.