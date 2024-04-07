رجل بريطاني يركض بطول إفريقيا يقترب من خط النهاية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق رجل من المملكة المتحدة، كان يركض على طول إفريقيا للأعمال الخيرية من مدينة بنزرت التونسية، يوم الأحد، فيما كان يأمل أن تكون المحطة الأخيرة في رحلته الطويلة.

روس كوك

بدأ روس كوك ، الذي يطلق على نفسه اسم "أصعب جيزر" ، التحدي في أبريل من العام الماضي ، بدءا من أقصى نقطة في جنوب القارة الأفريقية ، كيب أجولهاس في جنوب إفريقيا.

وعبر الحدود إلى تونس مساء الخميس ويقول إنه يهدف إلى إكمال هذا الإنجاز الضخم بحلول يوم الأحد ، وينتهي في أقصى شمال القارة في كيب أنجيلا.

وانضم إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مشجعون يوم الأحد وهم يركضون إلى جانبه في بداية محطته الأخيرة من الرحلة التي تزيد عن 16000 كيلومتر.

يترشح كوك لجمع الأموال لقضيتين ، The Running Charity ، التي تدعم الشباب ذوي الاحتياجات المعقدة أو الذين لا مأوى لهم ، و Sandblast ، التي تهدف إلى بناء الوعي والدعم للصحراويين الأصليين في الصحراء الغربية.

وقد شهد مؤخرا زيادة في التبرعات حيث تم جمع أكثر من 650،000 جنيه إسترليني (808،832 دولار) من هدفه البالغ مليون جنيه إسترليني.

قصص واقعية

تعيش أنيسة مزهود البالغة من العمر 57 عاما في قرية أولاد عمر التونسية النائية، على بعد 180 كيلومترا (110 أميال) جنوب غرب تونس العاصمة.

تستيقظ كل صباح مع هاجس واحد: العثور على الماء. تمشي لجلب الماء في الربيع الأخير للقرية.

اليوم ذهبت مع ابنة عمها جميلة. تقود كلتا المرأتين حمارا مربوطا به صفيحتين من الماء، وتنزلان بحذر من تلة صخرية باتجاه آخر مصدر محلي للمياه في القرية.

تونس هي 33 دولة تعاني من الإجهاد المائي وفقا لمعهد الموارد العالمية.

وتمر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعامها الرابع من الجفاف ويعاني سكان المجتمعات الريفية من أسوأ ندرة في المياه في البلاد منذ سنوات.

يشعر المتشودي بأن السلطات تخلت عنه: "نحن الأحياء [الأموات] ، المنسيون من قبل الجميع".

"ليس لدينا طرق أو مياه، ولا مساعدة أو سكن لائق. نحن لا نملك شيئا. هل نحن تونسيون؟ لا ، لأننا هنا لا نعتبر كذلك ، لماذا؟ لأننا نفتقر إلى الكثير من الأشياء".

العديد من السكان في المناطق الريفية ليس لديهم حتى صنابير ويعتمدون على الينابيع. باع بعض المزارعين الماشية لإعالة أسرهم وبقية ماشيتهم، هناك العديد من العائلات التي غادرت القرية، تقول جميلة مزهود.

يقول الرجل البالغ من العمر 60 عاما:"غادر كبار السن بسبب ندرة المياه، تبعوا أطفالهم إلى المدينة حتى يتمكنوا من العيش ، تاركين منازلهم فارغة، السبب هو العطش، هل يمكن لشخص يبلغ من العمر 80 عاما الذهاب إلى النهر للحصول على الماء؟ مستحيل" .

دفعت للتحرك

الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية متهالك ولم يتم تعبيده منذ عقود، ويقول السكان إن هذا يعمق شعورهم بالعزلة.

وقد شعر بعض القرويين بأنهم مضطرون للانتقال إلى المناطق الحضرية أو إلى الخارج.

حوالي 300,000 من سكان تونس البالغ عددهم 12 مليون نسمة ليس لديهم مياه شرب في منازلهم، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

رمزي السبعاوي، مربي ماشية في الثلاثينيات من عمره، يجلب الماء لعائلته كل يوم بالسيارة إلى أقرب مصدر، على بعد حوالي 20 كيلومترا في مدينة مقطر.

ويقول: "قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كان الوضع أفضل بكثير، مع وجود العديد من الينابيع الطبيعية التي يمكننا استخدامها لتوفير المياه للماشية".

"اليوم ، بسبب تغير المناخ ، جفت جميع الينابيع تقريبا ودمرت جميع الطرق. لدينا صعوبة في التنقل. واليوم، مطلبنا الوحيد هو أن تكون لدينا طرق معبدة ومياه لهذه القرية".

يعيش حوالي 100 شخص في أولاد عمر.

سافر السكان نحو 50 كيلومترا إلى مدينة سليانة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني للاحتجاج أمام مكاتب المحافظة، مطالبين بطريق معبد والحصول على مياه نظيفة.

ويتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2030 ستنخفض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما دون عتبة "ندرة المياه المطلقة" البالغة 500 متر مكعب سنويا للشخص الواحد.

وانخفضت تونس، التي تحتل بالفعل المرتبة 33 بين البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي وفقا لمعهد الموارد العالمية، إلى 450 مترا مكعبا لكل نسمة.