في ذكرى الإبادة الجماعية.. رواندا تلقي اللوم على “جبن” العالم

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى الرئيس الرواندي بول كاجامي، باللوم على تقاعس المجتمع الدولي عن السماح بحدوث الإبادة الجماعية عام 1994، في الوقت الذي أحيا فيه الروانديون، يوم الأحد، ذكرى مرور 30 عاما على مقتل ما يقدر بنحو 800 ألف شخص على أيدي متطرفين مدعومين من الحكومة.

الرئيس الرواندي بول كاجامي

وأظهرت رواندا انتعاشا قويا ونموا اقتصاديا في السنوات التي تلت ذلك لكن لا تزال هناك ندوب وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت المصالحة الحقيقية قد تحققت في ظل الحكم الطويل لكاجامي الذي أوقفت حركته المتمردة الإبادة الجماعية واستولت على السلطة.

وقد أشاد به الكثيرون لجلبه الاستقرار النسبي، لكن آخرين شوهوا سمعته بسبب عدم تسامحه مع المعارضة.

قاد كاغامي فعاليات إحياء الذكرى الحزينة في العاصمة كيغالي. وكان من بين الزوار الأجانب وفد برئاسة بيل كلينتون ، الرئيس الأمريكي خلال الإبادة الجماعية ، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، الذي اتهمت جنوب إفريقيا بلاده بارتكاب إبادة جماعية في غزة في محكمة العدل الدولية.

واشتعلت عمليات القتل عندما أسقطت طائرة تقل الرئيس آنذاك جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، فوق كيغالي.

وألقي باللوم على التوتسي في إسقاط الطائرة وقتل الرئيس.

وأصبحت أهدافا في المذابح التي قادها المتطرفون الهوتو والتي استمرت أكثر من 100 يوم، كما قتل بعض الهوتو المعتدلين الذين حاولوا حماية أفراد أقلية التوتسي.

ولطالما ألقت السلطات الرواندية باللوم على المجتمع الدولي لتجاهله التحذيرات بشأن عمليات القتل، وأعرب بعض القادة الغربيين عن أسفهم.

بعد ترك كلينتون منصبه ، أشار إلى الإبادة الجماعية في رواندا باعتبارها فشلا لإدارته. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تسجيل فيديو قبل مراسم يوم الأحد إن فرنسا وحلفاءها كان بإمكانهم وقف الإبادة الجماعية لكنهم يفتقرون إلى الإرادة للقيام بذلك.

وجاء إعلان ماكرون بعد ثلاث سنوات من اعترافه "بالمسؤولية الساحقة" لفرنسا - أقرب حليف أوروبي لرواندا في عام 1994 - لفشلها في وقف انزلاق رواندا إلى المذبحة.

وقال كاجامي في كلمة "المجتمع الدولي هو الذي خذلنا جميعا، سواء بسبب الازدراء أو الجبن"، بعد أن أضاء شعلة تذكارية ووضع إكليلا من الزهور على موقع تذكاري يضم رفات 250 ألف من ضحايا الإبادة الجماعية في كيغالي.

كما شارك قصة ابن عمه الذي حاول إنقاذ عائلته بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. لم تنجو.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "لن ننسى أبدا أهوال تلك الأيام ال 100 ، والألم والخسارة التي عانى منها شعب رواندا ، أو الإنسانية المشتركة التي تربطنا جميعا ، والتي لا يمكن للكراهية التغلب عليها أبدا".

لا يزال التكوين العرقي في رواندا دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 1994 ، مع أغلبية الهوتو، ويمثل التوتسي 14 في المائة والتوا 1 في المائة فقط من سكان رواندا البالغ عددهم 14 مليون نسمة.

وقد حظرت حكومة كاجامي التي يهيمن عليها التوتسي أي شكل من أشكال التنظيم على أسس عرقية، كجزء من الجهود الرامية إلى بناء هوية رواندية موحدة.

لم تعد بطاقات الهوية الوطنية تحدد هوية المواطنين حسب المجموعة العرقية، وفرضت السلطات قانون عقوبات صارما لمقاضاة المشتبه في إنكارهم الإبادة الجماعية أو "الأيديولوجية" الكامنة وراءها.

ويقول بعض المراقبين إن القانون استخدم لإسكات المنتقدين الذين يشككون في سياسات الحكومة.

واتهمت جماعات حقوقية جنود كاجامي بتنفيذ بعض عمليات القتل أثناء وبعد الإبادة الجماعية انتقاما على ما يبدو، لكن السلطات الرواندية ترى في هذه المزاعم محاولة لإعادة كتابة التاريخ.

وكان كاغامي قد قال في وقت سابق إن قواته أظهرت ضبط النفس في مواجهة الإبادة الجماعية.

وقال كاغامي يوم الأحد إن الروانديين يشعرون بالاشمئزاز من النقاد الذين "شككوا وراجعوا" تاريخ الإبادة الجماعية.

وقال "الروانديون سيتحدون ذلك دائما"، مضيفا أن منع إبادة جماعية أخرى يتطلب إجراءات سياسية مثل تلك المعمول بها الآن.

وقال: "كانت رحلتنا طويلة وصعبة، لقد شعرت رواندا بالتواضع التام بسبب حجم خسارتنا، والدروس التي تعلمناها محفورة بالدماء، لكن التقدم الهائل الذي حققته بلادنا واضح للعيان وهو نتيجة للخيار الذي اتخذناه معا لإحياء أمتنا ".

وأضاف: "أساس كل شيء هو الوحدة. كان هذا هو الخيار الأول - الإيمان بفكرة رواندا الموحدة والعيش وفقا لذلك".

وستقام وقفة احتجاجية ليلية في وقت لاحق يوم الأحد كجزء من أسبوع من أنشطة إحياء الذكرى.

وقال نفتال أهيشاكي، رئيس إيبوكا، وهي مجموعة بارزة من الناجين، لوكالة أسوشيتد برس إن الحفاظ على ذكرى الإبادة الجماعية حية يساعد في محاربة العقلية التي سمحت للجيران بالانقلاب على بعضهم البعض، وقتل حتى الأطفال، لا يزال يتم اكتشاف المقابر الجماعية في جميع أنحاء رواندا بعد 30 عاما ، وهو تذكير بحجم عمليات القتل.

وقال أهيشاكي: "لقد حان الوقت لمعرفة ما حدث، ولماذا حدث، وما هي عواقب الإبادة الجماعية بالنسبة لنا كناجين من الإبادة الجماعية، ولبلدنا، وللمجتمع الدولي".

وقال إن بلاده قطعت شوطا طويلا منذ تسعينيات القرن العشرين ، عندما شارك الناجون والمسؤولون الحكوميون فقط في أحداث إحياء الذكرى، لكن اليوم حتى أفراد أسر الجناة يأتون للمشاركة".

وكان كاغامي، الذي نشأ لاجئا في أوغندا المجاورة، الحاكم الفعلي لرواندا، أولا كنائب للرئيس من عام 1994 إلى عام 2000، ثم كرئيس بالوكالة، تم انتخابه في منصبه في عام 2003 ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه عدة مرات، مرشح للانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو ، فاز في الانتخابات الأخيرة بما يقرب من 99 ٪ من الأصوات.

ويقول نشطاء حقوقيون وغيرهم إن كاغامي الاستبدادي خلق مناخا من الخوف يثبط النقاش المفتوح والحر للقضايا الوطنية.

واتهم منتقدون الحكومة بإجبار المعارضين على الفرار أو سجنهم أو إخفائهم بينما يقتل بعضهم في ظروف غامضة، أخطر منافسي كاغامي السياسيين هم رفاقه التوتسي السابقون الذين يعيشون الآن في المنفى.

على الرغم من أن رواندا سلمية في الغالب ، إلا أنها كانت لديها علاقات مضطربة مع جيرانها.

وفي الآونة الأخيرة، اشتعلت التوترات مع الكونغو، حيث تبادل زعيما البلدين الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة، والعلاقات متوترة مع بوروندي بسبب مزاعم بأن كيغالي تدعم جماعة متمردة تهاجم بوروندي.

ولم تطبع العلاقات مع أوغندا بشكل كامل بعد فترة من التوترات الناجمة عن مزاعم رواندا بأن أوغندا تدعم المتمردين المعارضين لكاجامي.