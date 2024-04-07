افادت معلومات عن خطف منسّق جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في بلدة الخاربة - جبيل، حيث إقتاده مجهولون إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق، أكّد مصدر أمني لـ"mtv" أنّ التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان سليمان خُطف فعلاً أم أنّ فقدان الاتصال به يعود لأسبابٍ أخرى.