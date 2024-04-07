افادت معلومات عن خطف منسّق جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في بلدة الخاربة - جبيل، حيث إقتاده مجهولون إلى جهة غير معلومة.
وفي السياق، أكّد مصدر أمني لـ"mtv" أنّ التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان سليمان خُطف فعلاً أم أنّ فقدان الاتصال به يعود لأسبابٍ أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر خطف منسّق جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في بلدة الخاربة - جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.