زيلينسكي: أوكرانيا "ستخسر الحرب" ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة المساعدات

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة غزو موسكو.
واوضح زيلينسكي خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف، بانه "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر الحرب".
وأفاد الرئيس الاوكراني بأنه سيكون من "الصعب" على أوكرانيا "البقاء" من دون مساعدات. وأشار إلى أنه "إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فستتعرض دول أخرى للهجوم".
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