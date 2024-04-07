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مقتل 4 إرهابيين خلال عمليات أمنية في باكستان

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 إرهابيين خلال عمليات أمنية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني مقتل إرهابيين اثنين في عملية أمنية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في منطقة "بنجكور" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت في بيان اليوم أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين.

عمليات أمنية

وأشار إلى أن القتيلين كانا متورطان في العديد من الأعمال الإرهابية ضد قوات الأمن وضد المدنيين الأبرياء في المنطقة.
وذكر الجيش في بيان آخر مقتل إرهابيين اثنين في عملية أمنية مماثلة تم تنفيذها في مقاطعة "وزيرستان" بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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