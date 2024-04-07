شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: المجتمع الدولى وواشنطن مطالبون بتنفيذ رؤية مصر لإنهاء حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأهمية الكبيرة للقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مشيداً بتشديد الرئيس السيسى على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.

وأشاد "رضوان" فى بيان له أصدره اليوم بتشديد الرئيس السيسى خلال اللقاء على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وتحذيره من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين مؤكداً أن المواقف التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية تتطلب من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة الاسراع فى دعمها والعمل على تنفيذها لأنها تكفل انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

وقال النائب طارق رضوان، إن رؤية مصر التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام العالم كله تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكداً أن ما تطالب به مصر هو الحل الوحيد لانهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.