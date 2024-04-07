آلاف الإسرائيليين يطالبون أمام الكنيست بتحرير الاسرى في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الأحد في القدس للمطالبة بتحرير الاسرى في غزة، بعد ستة أشهر من احتجازهم خلال هجوم حماس.

واحتشد المتظاهرون أمام مبنى الكنيست الذي دخل في عطلة عيد الفصح اليهودي، ورددوا شعارات مثل "أحياء وأحياء وليس في نعوش" و"كلهم أحرار الآن، صفقة الآن".

واعتلت الرهينة السابقة أغام غولدشتاين (17 عاما) التي أطلق سراحها خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحماس في نهاية تشرين الثاني، المنصة لتكون "صوت" الاسرى الذين ما زالوا في الأسر. وذكرت باكية في ختام كلمتها "أنتم الذين لا تزالون هناك، اصمدوا"، مستحضرة ذكرى والدها وشقيقتها اللذين قُتلا في هجوم 7 تشرين الأول.

ورفعت نساء وضعن ملصقا على أفواههن يحمل الرقم 184 (عدد الأيام منذ هجوم حماس) صور النساء الـ14 اللواتي ما زلن في الأسر.

من المقرر أن تعقد جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل عبر وسطاء دوليين - الولايات المتحدة وقطر ومصر - في القاهرة لبحث اتفاق هدنة وتبادل.