وصول جعجع إلى منسقيّة "القوات" في مستيتا لمتابعة قضية اختطاف سليمان

وصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى مبنى منسقية جبيل في مستيتا لمتابعة قضية اختطاف منسق القضاء باسكال سليمان، وتشهد المنطقة تجمعا كبيرا لعناصر "القوات".

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