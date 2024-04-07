أمريكا تستعد للمنافسة ببرامج الصواريخ الأرضية التقليدية

مع تزايد وتيرة ظهور جيل جديد من برامج الصواريخ الأرضية المسلحة التقليدية في الولايات المتحدة، أصبح السؤال حول المكان الذي سينشر فيه الجيش الأمريكي وقوات مشاة البحرية الأمريكية هذه الأنظمة موضع التركيز. وتعتبر قرارات القواعد هذه حاسمة في مسرح العمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ،

وقد بدأت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لبناء قدرتها على الضربات التقليدية الأرضية طويلة المدى تتحقق، مما يمهد الطريق لمزيد من المنافسة مع الصين.

ويعد تطوير النيران بعيدة المدى جزءًا أساسيًا من جهود تحديث القوة التي يبذلها الجيش الأمريكي، ومشاة البحرية لتلبية متطلبات المنافسة بين القوى العظمى، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ميزانية الدفاع

وقد أكدت الولايات المتحدة حاجتها لهذه الأنظمة من خلال إصدار طلب ميزانية الدفاع للعام المالي 2025 في مارس، ويطلب الجيش الأمريكي من الكونجرس تمويل 230 صاروخًا من طراز Precision Strike) (PrSMs))، وهي قفزة تزيد على 20% عن الخطط السابقة.

وتسعى الخدمة أيضًا إلى الحصول على تمويل لـ32 صاروخ كروز من طراز توماهوك، يتم إطلاقها من الأرض كجزء من برنامج الحرائق الإستراتيجية متوسطة المدى أو (Typhoon)، بينما تطلب قوات مشاة البحرية ثماني قاذفات في إطار برنامج الحرائق طويلة المدى و22 صاروخ كروز من طراز توماهوك.

وتتضمن قائمة الأولويات غير الممولة للقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ العديد من أنظمة الصواريخ الأرضية.

التوازن العسكري

وسوف تعتمد كيفية تأثير هذه الأسلحة على التوازن العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشكل كبير على القرارات الأساسية التي لم توضحها وزارة الدفاع الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة.

ولم تذكر الولايات المتحدة المكان الذي ستنشر فيه نظام الصواريخ الأرضية المقرر نشره في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هذا العام.

ومن المرجح أن يعتمد النظام على جزيرة غوام، حيث لم يعلن أي من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة علنًا عن أي خطط لاستضافة الجيل الجديد من الصواريخ الأرضية الأمريكية، مما يعكس على الأرجح المخاوف بشأن رد الفعل الصيني المحتمل.

خطوة خطيرة

ووصفت بكين الخطط الأمريكية لنشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأنها «خطوة خطيرة» وحذرت من أنها «ستتخذ إجراءات مضادة».

وعندما وافقت سيول على استضافة أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية على ارتفاعات عالية (ثاد) في عام 2016، ردت بكين بمقاطعة اقتصادية غير رسمية كلفت اقتصاد كوريا الجنوبية 7.5 مليار دولار في عام 2017 وحده.

وفي الصراع بين الولايات المتحدة والصين، فإن وجود هذه الصواريخ الهجومية الأمريكية بعيدة المدى يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تضخيم الحوافز لدى جيش التحرير الشعبي لاستهداف البلدان المضيفة.

وسيكون لحقوق الحلفاء تأثير كبير على المجموعات المستهدفة لأنظمة الصواريخ الأمريكية الجديدة.

أراضي الحلفاء

ويمكن أن توجد نفس مشكلات «طغيان المسافة» بالنسبة للاهداف الأمريكية بعيدة المدى الأخرى. إذا كان نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة M142) (HIMARS)) وقاذفات نظام الصواريخ متعددة الإطلاق (M270A2) (MLRS) مسلحين بصواريخ (PrSM) المضادة للسفن بمدى يزيد عن 499 كيلومترًا (Increment Two)، وتم نشرهما في أوكيناوا، فيمكنهما ضرب الصين.

ومع ذلك، فإنها لن تكون قادرة على ضرب السفن داخل مضيق تايوان، على افتراض أن مدى الصاروخ لم يتم التقليل منه إلى حد كبير.

وإذا تم نشر قاذفات (HIMARS وMLRS) في أوكيناوا وتجهيزها بصواريخ Increment) One PrSM) يصل مداها إلى أكثر من 499 كيلومترًا، بافتراض مرة أخرى أن مداها لم يتم التقليل منه بشكل كبير، فلن تكون قادرة على ضرب البر الرئيسي الصيني، وللقيام بذلك، سيحتاجون إلى استخدام صواريخ (PrSM) (Increment Four) قيد التطوير، والتي يبلغ مداها 1000 كيلومتر، والتي يمكنها بعد ذلك استهداف قوات جيش التحرير الشعبي الصيني في تشجيانغ وجزء كبير من فوجيان.

حتى سلاح الجيش الأمريكي طويل المدى الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والمعروف باسم (Dark Eagle)، والذي يجمع بين صاروخ باليستي ومركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت، لن يكون قادرًا على ضرب البر الرئيسي الصيني من جزيرة غوام ما لم يتجاوز نطاقه المعلن بشكل كبير وهو أكثر من 2775 كيلومترًا.

وسيكون لنشر الأنظمة الأمريكية على أراضي الحلفاء الإقليميين بعض السلبيات، مما يضعها بشكل أساسي في نطاق المزيد من القدرات الهجومية الصينية.

وقت الذروة

ويعود تاريخ الدفع نحو نشر أنظمة الضربات الأرضية التي يتجاوز مداها 500 كيلومتر إلى عام 2019، عندما خرجت واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF)، حيث انسحبت الولايات المتحدة بسبب تقييمها بأن موسكو انتهكت المعاهدة لعدة سنوات، مشيرة إلى صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز 9M729 (RS-SSC-8 Screwdriver )، بمدى يزيد على ثلاثة أضعاف المدى الأدنى للمعاهدة. وهوالحد الأقصى 500 كم، كما هو النظام المثير للقلق.

وجاء الانسحاب أيضًا على خلفية تركيز الولايات المتحدة بشكل متزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التهديد الذي يشكله جيش التحرير الشعبي الصيني المتوسع والحديث، وخاصة من قواتها الصاروخية والبحرية.

وتمتلك القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي ترسانة متنوعة وكبيرة من الأسلحة، مع وجود آلاف الصواريخ في مخزونها، لم تكن الصين طرفًا في معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، مما سمح لها بتطوير أنظمة أرضية مداها أكثر من 500 كيلومتر مثل الصاروخ الباليستي متوسط المدى DF-21) (CH-SS-5)) والصاروخ (DF-26) (CH-SS -18) صاروخ باليستي متوسط المدى.

إن التعزيز الكبير لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني منحها مكانة أكبر بحرية في العالم من حيث العدد بقوة تزيد على 370 سفينة وغواصة، منها أكثر من 140 من المقاتلات السطحية الرئيسية.

وفتح انهيار معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى الباب أمام الولايات المتحدة لاستخدام أنواع جديدة من الأنظمة لمواجهة التقدم العسكري الصيني.

ثم صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، للصحفيين بعد يوم واحد فقط من انتهاء المعاهدة قائلاً: «نود نشر قدرة عاجلاً وليس آجلاً» للصواريخ التقليدية متوسطة المدى الأرضية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

أسلحة حفزها اهتمام واشنطن أصبحت الآن في المخزون

في عام 2023

قام سلاح مشاة البحرية بتنشيط أول بطارية صواريخ بعيدة المدى، بينما أرسل الجيش أول بطارية طويلة المدى للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تم تخصيصها للقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

في يناير 2024

قام الجيش أيضًا بتنشيط بطارية تايفون الثانية، والتي من المقرر أن تعمل عناصر منها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في وقت لاحق من هذا العام.

جاء ذلك بعد دعوة سابقة من رئيس القيادة الأمريكية.